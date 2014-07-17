محمد بن راشد: نعمل على تطوير رأسمال بشري إماراتي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في تدوين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة الإعلان عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، أن الهدف الجديد للدولة سيكون دخول قطاع صناعات الفضاء، حيث إن الاستثمارات في برامج الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية وغيرها تتجاوز 20 مليار درهم، وأضاف سموه أنه خلال السنوات المقبلة سيتم العمل على تطوير رأس مال بشري إماراتي في علوم الفضاء، والهدف سيكون تقديم إسهامات معرفية جديدة للبشرية.

واختتم سموه تدوينه بأن المنطقة العربية منطقة حضارات، وقدرها أن تعود لصناعة الحضارة والحياة، حيث دون سموه: «أعلن اليوم (أمس) الشيخ خليفة حفظه الله وبعون الله وتوفيقه عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء.. هدفنا الجديد سيكون دخول قطاع صناعات الفضاء وعلوم الفضاء، استثماراتنا في برامج الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية وغيرها تتجاوز 20 مليار درهم، وستعمل الوكالة على جعل القطاع جزءًا من اقتصادنا الوطني، خلال السنوات القادمة سنعمل على تطوير رأس مال بشري إماراتي في علوم الفضاء، والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء بما يعزز التنمية في دولتنا، كما نعلن اليوم أيضاً عن مشروعنا لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ يصل في العام 2021، هدفنا تقديم إسهامات معرفية جديدة للبشرية، المسبار سيقطع أكثر من 60 مليون كيلومتر ليصل بنا إلى مصاف الدول المتقدمة، ولنبدأ معه تقديم إسهامات حضارية جديدة للعالم.

نريد بناء قدراتنا المعرفية، ودخول السباق العالمي لاستكشاف الفضاء، وبناء إنسان إماراتي قادر على تحقيق طـــــموحاتنا الكبرى.

حين تتوفر للإنسان العربي الظروف المناسبة فإنه يستطيع تقديم منجزات حقيقية، لأن هذه المنطقة منطقة حضارات، وقدرها أن تعود لصناعة الحضارة والحياة».