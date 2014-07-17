القبض على 3 أشخاص ينتمون لـ “الإخوان” ومطلوب ضبطهم في سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بحوزتهم 2 كيسة كمبيوتر بمركز جهينة .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جهينة ، يفيد بضبط المدعو أحمد محمد خضيري 45 سنة مدرس بمدرسة الهيش الثانوية المشتركة ويقيم قرية جهينة الشرقية، وبحيازته كيسة كمبيوتر ، وعبد الرحمن محمد عطية 27 سنة فني إحصاء بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، وبحيازته كيسة كمبيوتر، وناجح عبد العزيز عطيه 28 سنة حاصل علي بكالوريوس خدمة إجتماعية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بناء علي إذن نيابة شمال سوهاج الكلية .