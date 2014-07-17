اليوم ختام مهرجان الجيزة الأول للأفلام القصيرة

يختتم مهرجان الجيزة الأول للأفلام القصيرة،الذي يحمل عنوان “مصر المستقبل بين ثورتين” فعاليات دورته الحالية التي أطلقت بإسم المخرج علي بدرخان، وبرعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم “الخميس” بقصر ثقافة الجيزة وبرئاسة الناقدة صفاء الليثي.

وشارك في المهرجان الذي إستمرت دورته 4 أيام،9 أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية هي “أمل دنقل، مغردون خارج السرب، رغيف العيش والحرية، أونى، حلوان أنا، فريسكا، أربع حيطان، ستر الحياة، وأبتدا المشوار”، كما شارك 14 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية هي “هتفرج، ملكوت، مجرد كلمة، ماريونت، شاى بالنعاع، شاتينج، جاليرى، بياع الغرام، بوكيه ورد، أنت يا حمار، إن عاش، العائلة، اللعنة، بوب كورن”، وعن مسابقة أفلام التحريك تتنافس 8 أعمال هي “مكان واحد، مفاتيح، زمبلك، زبرجد، بتنجان، الغابة، الطريق، أولا لاه”، ليحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه، ويحصل المركز الثاني في كل قسم على 1000 جنيه.

وسوف تسلم الجوائز وشهادات التقدير من خلال أعضاء لجنة التحكيم وتضم: الدكتورة رشيدة عبد الرؤوف “رئيسة اللجنة”، وعضوية المخرجة والناقدة عرب لطفي، والمخرج والناقد صلاح هاشم، في حفل يقام في التاسعة مساء اليلة بمقر قصر ثقافة الجيزة.

ويتجول المهرجان بعد ذلك في أربعة قصور ثقافية على مستوي الجمهورية وهما: بنها وعين حلوان والفيوم وبني سويف.

أ ش أ