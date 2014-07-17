المجلس العسكري بتايلاند يسمح لرئيسة الوزراء المخلوعة «شيناواترا» بالسفر للخارج

قرر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند السماح لرئيسة الوزراء المخلوعة ينجلوك شيناواترا بالسفر للخارج للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في البلاد في مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس نقلا عن القيادة العسكرية قوله “إن الموافقة جاءت بناء على أن شيناواترا لم تخالف أية اتفاقيات أو أوامر للمجلس العسكري الحاكم فى البلاد بما فى ذلك قرار المنع من ممارسة الحياة السياسية أو السفر للخارج، وتعاونت مع المجلس طوال الفترة السابقة”.

وكانت شيناواترا قد طلبت السفر للخارج في الفترة من 20 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس لحضور حفل عيد ميلاد شقيقها تاكسين شيناواترا في فرنسا، والذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006.

يشار إلى أن الجيش التايلاندي كان قد استولى على الحكم في البلاد في 22 مايو الماضى بعد أشهر من الاضطرابات التي أعاقت عمل الحكومة، وتسببت في اشتباكات دامية بالعاصمة بانكوك، أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل.

أ ش أ