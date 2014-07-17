العيسى: «سامبا» يتبرع بإنشاء 500 منزل للأسر المحتاجة

أعلن عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن تبرع المجموعة ببناء مساكن جديدة مؤثثة ل500 أسرة محتاجة وتتحمل المجموعة تكاليفها بالكامل، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها المجموعة لتوفير السكن الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء على مدى الخمس سنوات القادمة، في مختلف مناطق المملكة، وبما ينسجم مع رؤية الحكومة الرشيدة التي وضعت المواطن محورا وأولوية للتنمية في هذا الوطن.

وأوضح العيسى أن هذه المبادرة تأتي دعماً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، الهادفة إلى توفير السكن الكريم للمواطنين، ودعماً لأعمال وزارة الإسكان في توفير المساكن المناسبة للفئات المحتاجة بالمجتمع، وتجسيداً لدور المجموعة وتفاعلها مع محيطها الاجتماعي. وسيتم التبرع ببناء 500 مسكن جديد للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في هذه المناطق لتحل بدلا عن المساكن القديمة الهالكة التي كانوا يقطنونها.

وأضاف أن امتلاك منزل حاجة أساسية لكل أسرة، وكل إنسان له الحق في السكن في مكان لائق، مؤكدا أن البيوت الجديدة ستكون مؤثثة وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن المجموعة تبذل أقصى الجهود من أجل ترجمة توجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية لتوفير المسكن المناسب للمواطنين حتى يشعروا بالاطمئنان والسكينة ويعيشوا هم وأفراد أسرهم تحت سقف واحد، وسيكون لهذا المسكن أثره الطيب على هذه الفئة من المواطنين بعد أن تم توفير سبل الراحة والاستقرار والأمان لهم من خلال هذا المسكن الذي تتوفر فيه وسائل المعيشة الكريمة.

يذكر أن لمجموعة سامبا المالية باع طويل في المشاركة الاجتماعية الفعالة والعطاء، وينبع ذلك من إيمان المجموعة بضرورة إشراك المجتمع في نجاحاته، فهي حريصة كل عام على تقديم الدعم لمختلف الأعمال الخيرية، والجمعيات المهنية، والنشاطات الثقافية، والقضايا المدنية، والبرامج التعليمية، والمبادرات الصحية، وغيرها الكثير.