وفد أمني إسرائيلي يجري محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة

يجري وفد إسرائيلي رفيع المستوى مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.

> ونقلت الإذاعة، اليوم الخميس،- كما نقلت وكالة الأناضول – عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن “الوفد الإسرائيلي يضم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الدفاع عامود جلعاد ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو”.

وأضافت أنه “يجري الوفد الإسرائيلي محادثات مع المسؤولين المصريين كما يشارك في مفاوضات غير مباشرة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية”.