أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وفد أمني إسرائيلي يجري محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة

Google+ Print
وفد أمني إسرائيلي يجري محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة وفد أمني إسرائيلي يجري محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة

يجري وفد إسرائيلي رفيع المستوى مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.
> ونقلت الإذاعة، اليوم الخميس،- كما نقلت وكالة الأناضول –  عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن “الوفد الإسرائيلي يضم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الدفاع عامود جلعاد ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو”.

وأضافت أنه “يجري الوفد الإسرائيلي محادثات مع المسؤولين المصريين كما يشارك في مفاوضات غير مباشرة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا