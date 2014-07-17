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القبة الحديدية تعترض 4 صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل

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القبة الحديدية تعترض 4 صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل القبة الحديدية تعترض 4 صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل

أرشيفية

أطلق مسلحون فلسطينيون صباح اليوم الخميس 4 صواريخ جراد باتجاه مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضافت الإذاعة أن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت إسرائيل وحركة حماس أعلنتا موافقتهما على طلب للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة خمس ساعات اليوم الخميس في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان: “تم التوافق بين فصائل المقاومة على قبول عرض الأمم المتحدة حول هدوء ميداني لمدة 5 ساعات من العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الثالثة لحاجات إنسانية”.

من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن إسرائيل استجابت لطلب قدمه موفد الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان تهدئة مؤقتة متبادلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار عملية “الجرف الصامد” في الثامن من الشهر الجاري.

 

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