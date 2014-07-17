«الليبية للطيران»: اشتباكات مطار طرابلس أصابت 13 طائرة

قال على العيان، مدير عام الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، إن «13 طائرة تابعة للخطوط الأفريقية مصابة بالكامل بعيارات نارية وشظايا من أصل 20 طائرة كانت متواجدة بمطار طرابلس الدولي، أثناء اشتباكات محيط مطار طرابلس، الأحد الماضي».

وأضاف «العيان»، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، أن «الخطوط الجوية الليبية لديها 7 طائرات آخرى تعرضت لإصابات وأعيرة نارية نتيجة الاشتباكات، التي شهدها مطار طرابلس الدولي».

وأوضح أن «الشركات الناقلة والتابعة للشركة القابضة، عقدت اجتماعًا لإعداد خطة لإرجاع المسافرين من الدول الأخرى لأرض الوطن باستخدام الطائرات الموجودة في مطارات مصراته والأبرق وعدد الطائرات 10، وذلك بالاتفاق مع الطيران المدني».