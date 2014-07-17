جمعية بنيان تقيم سحورها الخيري

الرياض - غزيل العتيبي

أقامة جمعية بنيان الخيرية سحوراً خيرياً في فندق لوذان حضره عدد من صاحبات السمو وسيدات الأعمال والمجتمع حيث بدئ الحفل الخطابي بتعريف مرئي للجمعية، وأكدت ندى البواردي رئيسة الجمعية أن من أهداف الجمعية؛ توفير سكن ملائم للأسر المستحقة وكذلك تسعى الجمعية من خلال تحقيق أهدافها الإستراتيجية إلى مساعدة أفراد الأسر المستفيدة ليتمكنوا مستقبلا من مساعدة أنفسهم.