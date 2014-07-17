44 ألف بلاغ يتلقاها مركز طوارئ أمانة الرياض عبر خدمة «صور وارسل» خلال عام

استقبل تطبيق "صور وارسل" التابع لمركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 44154 بلاغاً مصوراً عن المخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية في بعض أحياء وشوارع وطرقات مدينة الرياض وذلك خلال عام حيث تم التعامل مع 30400 بلاغ بتحويلها للجهات المختصة لمعالجتها، في الوقت الذي وصل فيه عدد البلاغات الخاطئة إلى 13754 بلاغاً.

وقد اتاح برنامج "صور وارسل" التابع لإدارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر مع هاتف مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض "940"، من خلال التقاط صورة لأي مخالفة بالهواتف المحمولة وإرسالها سريعاً عبر التطبيق لمركز طوارئ الأمانة الذي يتواصل مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم تفيد باستلام المخالفة وتحويلها للجهات المختصة لمعالجتها بأقصى سرعة ممكنة.

وتنوعت البلاغات التي تلاقها المركز بخدمات النظافة وبلغت 5546 بلاغاً تم تنفيذ 5489 منها، وبلاغات متعلقة بصحة البيئة وبلغت 3051 بلاغاً تم تنفيذ 2898 منها، ثم بلاغات تم تحويلها للإدارة العامة للتشغيل والصيانة وبلغت 2236 بلاغاً تم تنفيذ 1819 منها. كما تلقى مركز طوارئ أمانة الرياض بلاغات تتعلق بشبكات الطرق والمطبات الاصطناعية وممرات المشاة وشبكات تصريف السيول وإنارة الشوارع واللوحات التحذيرية والإرشادية إضافة إلى شكاوى ارتفاع الأسعار ومخالفات المطاعم والمحال التجارية وغيرها. وجاءت بلدية الروضة كأكثر البلديات التي تم تحويل بلاغات خدمة "صور وارسل" إليها للتعامل معها وبلغت 2018 بلاغاً تم تنفيذ 484 منها، ثم بلدية الشمال 1595 بلاغاً تم تنفيذ 420 منها، ثم بلدية العليا 926 بلاغاً تم تنفيذ 475 منها، في حين كانت بلدية الحائر أقل البلديات التي تم تحويل بلاغات إليها "بلاغان تم تنفيذهما"، ثم بلدية الشفاء "94 بلاغاً تم تنفيذ 92 منها" ثم بلدية الشميسي "97 بلاغاً تم تنفيذها جميعاً". ويعمل على تلقي البلاغات التي يتم تلقيها عبر تطبيق الجوال "صور وارسل" مجموعة كبيرة من الموظفين السعوديين الذين تم تدريبهم خصيصاً على استقبال البلاغات على مدار الساعة وتحويلها آلياً للجهات المختصة للتعامل معها وإنهائها. جدير بالذكر أن معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل قد وجه مؤخراً بسرعة ربط كافة بلديات محافظات منطقة الرياض والبالغ عددها(47) بلدية بمركز طوارئ الأمانة (940) على أن تتحمل الأمانة أجور المكالمات الواردة للمركز، وذلك لتقديم الخدمات التنموية والبلدية في نطاق البلديات في خطوة الجديدة ستسهم في سرعة تقديم الخدمات من قبل الجهات الخدمية المختصة، حيث يستقبل الرقم الموحد(940) كافة البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وتوصيلها إلى الجهة التنفيذية من خلال نظام آلي مربوط بجميع الإدارات المعنية بالجهة المسؤولة عن تنفيذ البلاغات.