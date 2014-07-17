«هداية تيوب» تساهم في إسلام 414 أجنبيًا بمخيم رمضاني بالخبر

استفادت أحد المخيمات الرمضانية بالخبر من "التقنية الحديثة" التي ساهمت في إسلام 414 أجنبيا منذ بداية شهر رمضان المبارك من خلال مركز مخصص للتعريف بالإسلام وبيان المبادئ والصفات التي يحث عليها الدين الحنيف.

وتضمن المركز شاشة عرض كبيرة يعرض عليها مقاطع مصورة يستفاد منها 50 شخصا يشرف على المركز دعاة معروفون في كل جالية حيث يقومون بتقديم الإرشاد والدعوة للمقيمين وبيان فضل الإسلام على الناس عبر تلك المقاطع بلغات مختلفة. وأوضح رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "هداية " بالخبر الدكتور صالح اليوسف، أن هذا المركز التعريفي "هداية تيوب" ساهم في إزالة اللبس والفهم الخاطئ لدى الأجانب غير المسلمين تجاه بعض القضايا في الدين الإسلامي إلى جانب اكتسابهم العديد من الفضائل الإسلامية، مبينا أن هذه الوسيلة الدعوية "هداية تيوب" حققت نجاحاً ملموساً خلال العامين الماضيين فيما استفاد منها منذ بداية أيام رمضان ما يقارب 6 آلاف مقيم.

وأعلن الدكتور اليوسف، عن تبرع رجل الأعمال سعد العتيبي بمكافآت وجوائز للدعاة والمتطوعين بالمخيم الرمضاني يتم توزيعها خلال الحفل الخيري بعد نهاية الشهر المبارك، منوها إلى إطلاقهم مسابقة إعلامية يشرف عليها نخبة من الخبراء بهذا المجال متضمنة جوائز قيمة حيث سيتم منحها لأفضل تغطية إعلامية وأفضل مقال صحفي وأنشط إعلامي يسلطون الضوء على العمل الخيري داخل المخيم الرمضاني.