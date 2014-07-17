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تكريم 179 طالباً بمجمع عبدالله الراجحي

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تكريم 179 طالباً بمجمع عبدالله الراجحي تكريم 179 طالباً بمجمع عبدالله الراجحي

    رعى مساعد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض لشؤون حلقات البنين الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد الحفل الختامي للدورة السادسة في حفظ القرآن الكريم ومراجعته وتجويده بمجمع عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض بمشاركة 179 طالبا واستمرت لمدة شهر.

وحضر الحفل الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وجمع من الأهالي، وتم خلال الحفل تقديم عرض لتلاوات الطلاب المشاركين في الدورة، كما تم تكريم المعلمين والمشرفين المشاركين في الدورة. واوضح المشرف على الدورة ان الاختبارات لهذه الدورة لأول مرة تحريريا وليس شفهيا. واستفاد منها طلاب المنح.

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