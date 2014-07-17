هيفا وهبي: أقفلوا الحديث عن طليقي، ولا يجب أن تتحدث غادة عبد الرازق عن نفسها

تأثرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كثيراً وكادت أن تبكي وهي تتحدث عن طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمه خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري مقدمة برنامج "ليلة" حيث حلّت هيفا ضيفةً عليها.

وفي سياق الحديث نفت وهبي أن يكون "الإخوان المسلمين" سبباً في طلاقها منه، لكنها أشارت إلى أنها سألته عن هذا الموضوع ونفى الأمر، مؤكدةً أن ما يجمعهما الآن هو العشرة والصداقة، وطلبت من الإعلامية سمر يسرى أن تقفل هذا الموضوع ولا تتحدث فيه، موضحةً أنها لم تتلقَ مؤخراً بقيمة 5 مليون جنية مثلما نشر، بل كل ما حصلت عليه هو ليرة ذهب.

وتطرقت هيفا للحديث عن ما قالته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في لقاء سابق لها أنها أجمل من هيفا، بالقول: "غادة تقول ما تريد فهذه حريتها الشخصية ولكن من الأفضل أن تجعل الجمهور هو من يقول ولا يتحدث أحد عن نفسه"، مشيرة إلى عدم وجود خلافات بينهما مثلما أشيع، وتابعت أن ليس كل ما ينشر في الصحف يجب تصديقه.

وعن مسلسلها "كلام على ورق" الذي يُعرض حالياً، قالت هيفا أن المخرج محمد سامي له الفضل الكبير في استغلاله لقدراتها التمثيلية بشكل لم تكن تتخيله، نافيةً أن تكون قد ختطفت سامي وفريق عمله بل هو الذي خطفها على حد قولها، وفي السياق نفسه أشارت إلى أنه لا أحد يخطف أحد.

وعن لون شعرها الأحمر قالت النجمة اللبنانية أنها كانت سعيدة للغاية حينما أبلغها مصفف الشعر الخاصّ بها أن بنات بيروت يذهبن إليه ليصبغن شعرهن بنفس لون شعرها، وقالت أنها تفتقد لون شعرها الحقيقي.



وكشفت النجمة عن أخر يوم بكت فيه وهو يوم وفاة الفنان حسين الإمام، وقالت أنها لم تصدق وشعرت بصدمة كبيرة.



وتحدثت هيفا كذلك عن طفولتها وبالتحديد عن تربيتها الصارمة في مدرسة داخلية، كاشفةً أنها كانت تتلقى ضرباً مبرحاً من مدرسيها بحجة التهذيب والتعليم.



وتطرقت هيفا خلال اللقاء إلى الانتقادات التي وجّهت إليها بعد حلقتها العام الماضي مع رامز جلال في برنامج المقالب، قائلة أن ردة فعلها تناسب أصوات الحيوانات المرعبة التي كانت تسمعها.



وعن الشيء الذي تخاف منه قالت أنها تخاف من الظلمة خصوصاً إذا كانت تتواجد في مكان معين للمرة الأولى.



وأشادت الفنانة اللبنانية برأي الفنانة نبيلة عبيد بها الذي عبّرت عنه في إحدى لقاءاتها، موضحةً إنها تتعلم من الكبار.



تابعوا الجزء الثاني من لقاء هيفا وهبي مع الإعلامية سمر يسري غداً في سيدتي نت.