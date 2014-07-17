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فاجعة الدار البيضاء تجمع هدى سعد وأسماء المنور بعد خلاف طويل

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فاجعة الدار البيضاء تجمع هدى سعد وأسماء المنور بعد خلاف طويل فاجعة الدار البيضاء تجمع هدى سعد وأسماء المنور بعد خلاف طويل

الخميس 17-07-2014 02:46

بعد الخلاف الشهير الذي حصل بين الفنانتين المغربيتين هدى سعد وأسماء المنور حول جائزة أفضل فنانة في الأغنية العصرية المغربية العام الماضي، نشرت تقارير صحفية توضح أن سعد لم تتمالك نفسها بعد الإعلان عن فوز المنور في حفلة توزيع جوائز "موروكو ميوزيك أواردز"، فأقدمت على فعل حركة بذيئة اتجاه أسماء المنور.

ولكن يبدو أن الفنانتين اتفقتا أخيراً حول الحزن على ضحايا "فاجعة بوركون "، التي انهارت فيها ثلاث عمارات قبل أيام، بعد أن قدمت كلتاهما التعازي لعائلات الضحايا، التي ارتفع عددهم ليصبح 23 ضحية.

وتعليقا على الحادثة، كتبت أسماء المنور على صفحتها الرسمية: "انهيار ثلاث عمارات ببوركون الدار البيضاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كذلك فعلت هدى سعد ومن جهتها كتبت: "يا اله الكون وخالقنا ألطف بنا إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وأضافت سعد: "ضحايا كارثة بوركون قلوبنا تعتصر من شدة الألم والحسرة. الله يتغمدهم برحتمه الواسعة .إنا لله وإنا اليه راجعون".

 

 

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