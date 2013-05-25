تدريبات "كونغ فو" لأشبال الإخوان بمدرسة إعدادي في البحيرة

قميحة: مدير المدرسة "إخواني".. وشماخ: نطالب بالتحقيق

كتب : أحمد حفنى منذ 17 دقيقة

كشف أحمد قميحة، أمين حزب العدل في البحيرة وأحد أبناء قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة، أن مدرسة الشهيد أحمد التهامي الإعدادية في القرية، فتحت أبوابها أمس الأول أمام أشبال تنظيم الإخوان في القرية، للتدريب على ألعاب عنيفة مثل الـ"كونغ فو"، والكاراتيه، إضافة إلى كرة القدم تحت إشراف مدرس التربية الرياضية بالمدرسة، والذي ينتمى إلى الإخوان.

وقال إن أحمد عبدالستار منينة، مدير المدرسة، ينتمي للإخوان، وهو شقيق محمد عبدالستار منينة، أمين حزب الحرية والعدالة في القرية، وأضاف أن أحد العاملين في المدرسة تحدث قبل شهر أثناء طابور الصباح، مشيدا بإنجازات حسن البنا، مؤسس تنظيم الإخوان، في مخالفة صريحة، حيث يمنع ممارسة النشاط الحزبي في المدارس، وأعرب عن أن استياء جبهة الإنقاذ الشديد من فتح المدير الإخواني المدرسة يوم الجمعة، أمام أشبال الإخوان، وهو الأمر الذي أزعج الأهالي بشدة وزاد من سخطهم.

وحذر صبري شماخ، أمين تنظيم حزب المؤتمر في كوم حمادة وأحد أهالي القرية، من تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها زيادة الانقسام وتسفر عن عواقب وخيمة، وقال: "لن نصمت على هذه الأفعال، وسنحتج بالطرق السلمية حال تكرارها ونطالب بالتحقيق فيها".

فيما نفى شاكر ندا، مدير الإدارة التعليمية بكوم حمادة، حدوث الواقعة، وقال: "هناك تعاون وتبادل للأنشطة والألعاب الرياضية بين التربية والتعليم والشباب والرياضة، وأن المدرسة فتحت ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية أمام الشباب"، مشددا على عدم السماح لأي فصيل سياسي بالسيطرة على المدارس.