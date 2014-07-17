بنوك غزة تفتح أبوابها لصرف رواتب الموظفين

قال وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية، مأمون أبوشهلا، إن «سلطة النقد الفلسطينية أوعزت للبنوك العاملة في قطاع غزة، بفتح أبوابها، الخميس، أمام موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، لاستلام رواتبهم المودعة في حساباتهم البنكية منذ الأسبوع الماضي».

وأضاف «أبوشهلا»، في تصريح لوكالة «الأناضول»، أن «جهودًا عديدة بذلت في الأيام القليلة الماضية، كي يتمكن موظفو السلطة في غزة، من استلام رواتبهم، خاصة في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر».

وأوضح أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، صرفت منذ الأسبوع الماضي، وأودعت في حسابات الموظفين البنكية «لكن العدوان الإسرائيلي على القطاع، حال دون فتح البنوك العاملة في غزة، وتمكن هؤلاء الموظفين من استلام الرواتب»، حسب قوله.