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ريهانا تطالب بحرية فلسطين ثم تتراجع

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الأربعاء 16-07-2014 21:03

أثارت النجمة العالمية Rihanna الكثير من التساؤلات، بعد نشرها تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي Twitter جاء فيها هاشتاج #FreePalestine أي الحرية لفلسطين.

وبعد ان إنتشرت تلك التغريدة، تلقّت Rihanna العديد من التعليقات المطالبة بمعرفة موقفها من ما يحصل في غزّة، فقامت بحذفها بعد 8 دقائق متجاهلة كل الأسئلة الموجهّة إليها.

وقال مصدر مقرّب من النجمة: لم تكن تقصد إرسال التغريدة، ولم تدرك أنها نشرتها إلا بعد ظهور العديد من التعليقات السلبية والإيجابية.

وبعد ساعات قليلة، نشرت المغنية الأمريكية Rihanna صورة كتب عليها: لنصلي من اجل السلام ونهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. هل يوجد أمل؟

يشار إلى أن الآراء إختلفت حول ما نشرته Rihanna، فالبعض إعتبر أن نجمة بشعبيتها لا يحق لها الإعلان عن مواقفها السياسية، على عكس البعض الآخر الذي إعتبر أن القضية الفلسطينية يجب أن تلقى الدعم الكامل من جميع شعوب ونجوم العالم.

 

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