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سحور الشاعر فهد السعيد على شرف الفنان محمد عبده

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سحور الشاعر فهد السعيد على شرف الفنان محمد عبده سحور الشاعر فهد السعيد على شرف الفنان محمد عبده

الأربعاء 16-07-2014 21:22

أقام الشاعر فهد السعيد مائدة السحور السنوية على شرف صديقه الفنان محمد عبده في استراحة "الديوانية"، وقد حضرها هذا العام نخبة من رجال المال والأعمال والمسؤولين والفنانين، وعلى رأسهم رجل الأعمال علي بن علي.

ومن الفنانين حضر كل من: محمد المغيص، وعبد الله رشاد، وجواد العلي، ومدني عبادي، وعادل الصالح، وصالح خيري، ومحمد هاشم، ورائد الفهد، وعمر شلاح، أما الشعراء فكان منهم: المعنّى، وسعود سالم، ود. صالح الشادي، وسليمان الصقعبي.

 

 

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