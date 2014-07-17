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زينب أسامة تطرح أول أعمالها في عيد الفطر

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زينب أسامة تطرح أول أعمالها في عيد الفطر زينب أسامة تطرح أول أعمالها في عيد الفطر

الأربعاء 16-07-2014 22:02

إنتهت الفنانة المغربية نجمة "ستار أكاديمي 9 " زينب أسامة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خليك معايا" باللهجة المغربية، وهي من كلمات تاج الدين جبار وألحان DJ Feat، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ومن المقرر طرح الأغنية في عيد الفطر، بالإضافة إلى قيام أسامة بتحضير أغنية أخرى باللهجة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن زينب قضت النصف الأول من شهر رمضان برفقة أسرتها، وسافرت بعدها متوجهة إلى القاهرة.

 

 

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