هاني رمزي في حفل سحور بعد منع عرض إعلانه

أقامت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي حفل السحور السنوي لها بحضور عدداً كبيراً من الفنانين ورجال الأعمال وسيدات المجتمع، وذلك بفندق سميراميس.

وكان من أبرز الحضور الفنان خالد زكي الذي يحتفل بنجاح دوره في مسلسل "صاحب السعادة"، والفنان هاني رمزي الذي يواجه أزمة بعد منع عرض أحدث إعلاناته الخاصة بشركة ملابس قطنية، بسبب أغنية الإعلان المقتبسة من أغنية الراحل فؤاد المهندس "أنا واد خطير"، حيث قدّمت جمعية المؤلفين والملحنين شكوى طالبت فيها بمنع عرض الإعلان، وهو ما حدث بالفعل، بينما يتمّ بالتوازي حل القضية بشكل ودي.



