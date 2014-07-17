«العربي»: فلسطين بحاجة ماسة لـ«حماية دولية»

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن الشعب الفلسطيني يُعتدى عليه وتنتهك حقوقه من دولة إسرائيل منذ 50 عامًا، ولذلك فإن فلسطين بحاجة ماسة لوضع نظام حماية دولية لتتوقف هذه الأعمال.

وقال «العربي»، في تصريحات له عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، في قصر الضيافة مقر «أبومازن» بالقاهرة، إن اللقاء كان مهما للغاية حيث استمعت من سيادته عن المجهودات التي يقوم بها شخصيا لوقف القتال وحقن الدماء ووقف التدمير في قطاع غزة لأن غزة هي جزء من فلسطين التي هي جزء من العالم العربي وأن ما يحدث في غزة يمس الجميع ويمسهم بصورة مباشرة.

وأضاف أن اللقاء تناول ترحيب الرئيس بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والتي نرجو أن يتم تنفيذها بأسرع ما يمكن لحق دماء الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الرئيس محمود عباس أرسل طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومضمونه بأنه «كفى» لما يجري للشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك حماية دولية لعدم تكرار ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وتدمير وقتل ضد شعب أعزل«، مؤكدا أن الجامعة العربية أيدت هذا الطلب، وأن هناك وفدا مشكلا من رئاسة القمة، والمجلس الوزاري، بالإضافة إلى بعض الوزراء وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية لبحث المواضيع الخاصة بدعم الطلب الفلسطيني.

وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح، ورئيس مكتب الأمين العام المستشار على عرفان، ومبعوث الجامعة العربية بشأن ليبيا ناصر القدوة.

كما حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، وسفير فلسطين في القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.