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بالصور.. القبض علي تاجر مخدرات وبحوزته 6 كيلو بانجو بشرق النيل بالمنيا

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بالصور.. القبض علي تاجر مخدرات وبحوزته 6 كيلو بانجو بشرق النيل بالمنيا بالصور.. القبض علي تاجر مخدرات وبحوزته 6 كيلو بانجو بشرق النيل بالمنيا

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالمنيا من ضبط أشهر تاجر مخدرات بمنطقة شرق النيل بمغاغة، وبحوزته سلاح ناري وعدداً من الطلقات، ولفافتان كبيرتان من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرام, كان يعتزم ترويجها علي الشباب خلال عيد الفطر.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا, إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمركز مغاغة, بتمكن النقيبان محمد الديب ومحمد قاسم معاونا المباحث بالقسم من ضبط فولي – ك- ع 48 سنة فلاح، وأشهر تاجر مخدرات بالمركز، ومقيم بقرية شارونة بشرق النيل, وبحوزته لفافتان كبيرتان من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرام, كان يعتزم ترويجها علي الشباب خلال عيد الفطر.

كما ضبط بحوزته فرد روسي و3 طلقات من ذات العيار, وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار, وحرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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