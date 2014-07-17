' المدير ' جمعة يجتمع بجاريدو لرسم خارطة طريق الأهلي

يعقد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا مع خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأحمر بمقر النادي تمهيدا لتوليه منصبه رسميا.

وعاد قائد دفاع الأهلي المعتزل من رحلة البرازيل بعد انتهاء كأس العالم وإنهائه تصوير برنامجه "فهمي جمعة في البرازيل".

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع يجمع جمعة وعلاء عبد الصادق مع جاريدو للاتفاق على طريقة وأسلوب العمل في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد خرج من كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام سموحة، ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سيوي سبورت في كأس الكونفدرالية نهاية الشهر الجاري.