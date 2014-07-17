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سموحة: حضور الجمهور بالنهائي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

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سموحة: حضور الجمهور بالنهائي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص سموحة: حضور الجمهور بالنهائي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

يرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن حضور الجمهور في نهائي كأس أمام الزمالك يخلي بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

وحتى الآن، يقام نهائي كأس مصر على استاد القاهرة التاسعة والنصف مساء السبت بدون حضور جماهيري بينما يسعى مرتضى منصور رئيس الزمالك لموافقة الأمن.

وقال صدقي لـFilGoal.com يوم السبت: "حضور الجمهور يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين".

وتابع "البطولة كلها أقيمت بدون جمهور، فلماذا النهائي يقام بحضور الجمهور؟"

وأضاف "أسعى لحصد بطولة مثلما يسعى الزمالك، خسرنا الدوري الممتاز، وسموحة يستحق الفوز ببطولة هذا الموسم".

وكان سموحة منافسا للأهلي بشدة على لقب الدوري وخسر الفريق السكندري اللقب بفارق الأهداف.

وأتم "الدوافع متكافئة لدى الفريقين".

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