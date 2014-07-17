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حمودي يشارك في نهائي الكأس رغم تزامنه مع انطلاق الدوري السويسري

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حمودي يشارك في نهائي الكأس رغم تزامنه مع انطلاق الدوري السويسري حمودي يشارك في نهائي الكأس رغم تزامنه مع انطلاق الدوري السويسري

يشارك أحمد حمودي لاعب وسط وقائد فريق سموحة والمنتقل حديثا لبازل في مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك يوم السبت المقبل على الرغم من انطلاق الدوري السويسري في نفس اليوم.

وكان سموحة قد توصل لاتفاق مع فريق بازل السويسري بشأن انتقال حمودي لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة لـFilGoal.com "أحمد حمودي سيشارك مع الفريق في نهائي الكأس وسينهي الموسم معنا بشكل طبيعي".

وأضاف "بالنسبة لأمير عبد الحميد وانتقاله لوادي دجلة، نحن في عصر الاحتراف وسيشارك أيضا في مباراة نهائي الكأس لأنه لاعب كبير يعرف ماذا يفعل ولن يتأثر".

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