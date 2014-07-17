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ضبط 60 مشتبها فيهم و 39 مطلوبا و 258 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 60 مشتبها فيهم و 39 مطلوبا و 258 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 60 مشتبها فيهم و 39 مطلوبا و 258 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن بشمالسيناء من ضبط 60 من المشتبه فيهم .. علاوة على 39 مطلوبا وضبط وتحرير 258 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى تم ضبط عدد 60 بنوع الاشتباه والتحرى وجارى فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه .. وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط عدد 39 مطلوبا .. منهم عدد ( 13 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، عدد ( 4 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، عدد ( 15 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، وعدد ( 7 ) محكوما عليهم بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. فى مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها .. تم ضبط وتحرير عدد ( 258 ) مخالفه مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .
> أ ش أ

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