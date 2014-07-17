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ولي العهد يستقبل عميد السلك الدبلوماسي وكبار السفراء

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ولي العهد يستقبل عميد السلك الدبلوماسي وكبار السفراء ولي العهد يستقبل عميد السلك الدبلوماسي وكبار السفراء

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين بامخرمة يرافقه سفير الجمهورية الفرنسية رئيس المجموعة الأوروبية برتران بوزانسونو وسفير جمهورية السودان رئيس المجموعة العربية عبدالحافظ إبراهيم محمد وسفير جمهورية الأرجنتين رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية خايمي سرخيو سيردا وسفير جمهورية الفلبين رئيس المجموعة الآسيوية عزالدين تاجو وسفير استراليا رئيس مجموعة أوقيانوسيا نيل هاوكينز الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.

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