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مساندة الملك عبدالله عززت صمود الشعب الفلسطيني

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مساندة الملك عبدالله عززت صمود الشعب الفلسطيني مساندة الملك عبدالله عززت صمود الشعب الفلسطيني

    ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتواصل للشعب الفلسطيني ومساندته لهم في العدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة وقال في حديث خاص ل"الرياض"إن المملكة ملكاً وحكومة وشعباً دائما ما تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المحطات التي مررنا بها وكان للدعم السعودي وهذه المواقف الأخوية الطيبة التي تعبر عن روح الانتماء الأصيل لهذه الأمة الأثر الكبير في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأوضح بأن دعم المملكة المشرف للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة سياسيا، كان له التأثير الكبير في الانجازات التي حققناها سواء في الأمم المتحدة او بقية المحافل الأخرى مضيفا أن الدعم المالي الذي تقدمه المملكة العربية للشعب الفلسطيني بتعليمات من خادم الحرمين الشريفين له الدور الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وغزة والضفة الغربية، هذا الدعم الذي ساهم في التخفيف من آثار الاحتلال البغيض واللجوء القاسي.

وأفاد بأن المملكة قد أوفت في دعمها للشعب الفلسطيني، ولم تكتفِ بحصتها المقررة من الجامعة العربية بل تميزت وبمزيد من الدعم.

وأكد عباس بأن الشعب الفلسطيني يتطلع الى اشقائه في الدول العربية، وخصوصاً في دول الخليج العربي لاستمرار الدعم السياسي والمالي، والوقوف الى جانب شعبنا للتغلب على كل الظروف المفروضة عليه قسراً بسبب الاحتلال والتشرد واللجوء.

وأشار بأن الشعب الفلسطيني لن ينسى هذه الوقفات المشرفة لاشقائنا في دول الخليج والدور الهام الذي لعبوه في تكريس الهوية الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية مبينا بأن الفلسطينيين دأبوا على الوقوف مع أشقائهم في كل القضايا العربية ودعم حقوق هذه الشعوب ضد اي تدخل خارجي ويأمل أن يستمر الدعم الخليجي وصولاً الى دحر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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