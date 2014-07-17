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الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على روسيا

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الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على روسيا الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على روسيا

شددت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات التي تفرضها على روسيا “لدور الاخيرة في الازمة الاوكرانية” بحيث أصبحت تشمل مصارف رئيسية وشركات دفاعية ونفطية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الليلة، أن من ضمن الشركات والكيانات التي شملت بالعقوبات المشددة مصرف غازبرومبانك وشركة روس نفط ، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية البارزة في روسيا وفي الكيان الذي اسسه المتمردون في شرقي اوكرانيا.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا شركة نوفاتيك ثاني أكبر شركات انتاج الغاز في روسيا، وثماني شركات انتاج أسلحة.

وتجنب القرار الأمريكي شمول شركة غازبروم، أكبر شركة منتجة للغاز في العالم، بالعقوبات. وتزود غازبروم معظم دول أوروبا الغربية باحتياجاتها من الغاز.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت بشكل تدريجي عقوباتها على روسيا بسبب ما تصفه بدعم موسكو للانفصاليين الاوكرانيين ، وهو ادعاء تنفيه الروسية جملة وتفصيلا.

أ ش أ

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