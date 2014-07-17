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الخارجية الروسية: قرار العقوبات الأمريكية الجديدة بغيض غير مقبول

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الخارجية الروسية: قرار العقوبات الأمريكية الجديدة بغيض غير مقبول الخارجية الروسية: قرار العقوبات الأمريكية الجديدة بغيض غير مقبول

انتقد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قرار واشنطن توسيع العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية الليلة، عن ريابكوف قوله إن “قرار الإدارة الأمريكية الجديد فرض عقوبات على عدد من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الروس بذريعة مصطنعة لا يمكن وصفه إلا بأنه قرار بغيض غير مقبول على الإطلاق”.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: “يسود في واشنطن منطق إملاء إرادتها السياسية على الدول الأخرى. إنه منطق فاسد محكوم عليه بالفشل.

ومن وجهة نظر روسيا لا تتمتع الإجراءات المتخذة من قبل الجانب الأمريكي بأية شرعية ولا تقوم على أي أساس قانوني. نحن على يقين بأن هذا القرار لن يعود إلا بزيادة تعقيد العلاقات الروسية الأمريكية وبتعكير صفو الأجواء في الشؤون الدولية”.

وأكد ريابكوف نية روسيا اتخاذ إجراءات ستكون “مؤلمة وحادة” بالنسبة لواشنطن، لكنه شدد على أن موسكو لا تخطط لتقليد “الأساليب المرفوضة لإدارة الولايات المتحدة”، مضيفا أن روسيا لن ترد على الاستفزازات بل ستعمل بهدوء”.

وكانت وزارة المالية الأمريكية نشرت اليوم قائمة بشخصيات ومؤسسات في روسيا شملتها العقوبات الأمريكية الجديدة، تضم عددا من البنوك والمؤسسات العاملة في مجالي الطاقة والدفاع، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية.

أ ش أ

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