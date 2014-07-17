بالفيديو.. الداعية محمود المهدي: الكوارث السياسية سببها إسناد الأمر لغير أهله

أرجع الدكتور محمود المهدي، الداعية الإسلامي، ما أسماه “الكوارث السياسية” في مصر خلال الأعوام الماضية، إلى أن الأمر أسند إلى غير أهله.

وقال “المهدي” في حلقة برنامج “باختصار” الأربعاء، على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: “سبب الكوارث هو عدم وجود تخصصات في العلم، وحصلت بسبب عدم إسناد الأمر لأهله كوارث، في السياسة، وما شاهدناه في وقتنا الحالي”.

تصريحات “المهدي” جاءت أثناء مناقشة خلق “الاتحاد في الإسلام”، استكمالا للحلقات التي يناقشها “باختصار” عن أخلاق المسلم، التي أوردها الإمام محمد الغزالي في كتابه “خلق المسلم”.

وأضاف “المهدي” أن العلم يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، وقلة العلماء لدى الأحياء أدى لاختلافات كبيرة.

وأشار إلى أن بعض المختلفين في وقتنا الحالي بسبب قلة علمهم، يخرج الفريق الأول يقول أن الأخر على ضلالة، ويتهمه، والفريق الثاني يخرج ويتهجم على الثاني، أدى لشروخات كبيرة في المجتمع.

وأوضح: “محتاجين مهارات لأن عندنا مشكلة مهارات العمل الجماعي، ولا ندرب أولادنا يشتغلوا مع بعض، المنتج اللي بيطلع لينا في الآخر يكون ناتج فردي لا عنصر جماعي”.

من جانبه قال معتز عبدالفتاح، مقدم البرنامج: ” واجبنا في البرنامج إننا نعمل خط توازن وخريطة عمل إزاي ننمي العمل الجماعي”، مضيفا: “تولد لدى عندي شعور منذ مناقشة أخلاق المسلم في البرنامج إننا ملناش علاقة بالأخلاق أصلا”.

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