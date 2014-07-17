وزير الشؤون الإسلامية: الانتهاء من مشروعات مساجد مكة قبل موسم الحج

رأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس الأربعاء الثامن عشر من شهر رمضان 1435ه الاجتماع الثاني للجنة لهذا العام، بحضور وكلاء الوزارة، وأعضاء اللجنة وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وفي بداية الاجتماع، ألقى معالي الشيخ صالح آل الشيخ كلمة أكد فيها أهمية السرعة في إنجاز المشروعات الخاصة بالمساجد والجوامع في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومساجد المواقيت، ومرافقها المتعددة، وتزويدها بكافة احتياجاتها من فرش ونحوه، مشدداً على أهمية تكثيف العمل خلال الشهرين القادمين حتى تكتمل جميع المشروعات، والخدمات التي تقدم من جانب الوزارة لضيوف الرحمن لا سيما في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة قبل موسم الحج بوقت كاف.

وينتظر أن يتم خلال الاجتماع الاطلاع على برامج العمل والخطط التي أعدتها اللجان العاملة في إطار أعمال اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج، ومناقشة المسائل المتعلقة بالترتيبات الخاصة باستعدادات الوزارة للمشاركة في أعمال الحج لهذا العام.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من أجل تقديم خدماتها في موسم حج العام الحالي بالصورة المشرفة والمحققة للأهداف المرجوة.