تأسيس أول جمعية لأبناء سوهاج في السعودية

شهدت العاصمة السعودية الرياض تأسيس أول جمعية لأبناء محافظة سوهاج في المملكة العربية السعودية وتحمل رقم 10 في قائمة الجمعيات الاقليمية بالقنصلية المصرية العامة في الرياض.

وقد أعلن اليوم تشكيل أول مجلس إدارة للجمعية ويتألف من: حازم الشرقاوي رئيسا لمجلس الإدارة وحمادة عثمان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وجمال عمر الأمين العام، هيثم الخارفي أمين الصندوق، علاء عبد اللطيف السكرتير العام، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: خالد الشيخ ، محسن عبد الحليم علي، أمين عبد المبدي عامر،نشأت صديق عبد الفتاح،عز الدين جابر محمد، محمود مصطفي مسعود، هشام احمد الزير، الباقوري محمد مقلد.

وفي أول نشاط للجمعية عقب التأسيس مباشرة تم عقد لقاء مفتوح بين أبناء سوهاج والمستشار العمالي بالسفارة المصرية عادل فضل، اعرب فيه عن استعداد القنصلية لتقديم كل الخدمات اللازمة لأبناء الجالية المصرية وحث الجميع على استغلال مهلة الـ 3 شهور التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية والاستفادة من المميزات والاعفاءات الممنوحة خلال هذه المهلة ، كما استمع الجميع من المستشار فضل إلى آلية إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ، كما رد على كافة الاستفسارات العمالية.

حضر اللقاء نائب القنصل العام المستشار أحمد عبد المجيد والمستشار العمالي عادل فضل والشاعر الكبير الدكتور محمد أبودومة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين الدكتور فرج الله يوسف والأمين العام للصندوق الدكتور أشرف مشالي وعدد من رؤساء الجمعيات ورموز الجالية المصرية بالسعودية وعدد كبير من ابناء سوهاج في السعودية.

أ.ش.أ