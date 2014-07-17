أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هيئات الأمر بالمعروف تتعاون مع «نزاهة»

Google+ Print
هيئات الأمر بالمعروف تتعاون مع «نزاهة» هيئات الأمر بالمعروف تتعاون مع «نزاهة»
770498016848.jpg

230 لوحة إرشادية تم توزيعها بمراكز الهيئة

الرياض - مناحي الشيباني

    شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في توزيع 230 لوحة إرشادية وتوعوية تحمل رسائل تحث على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. ويأتي ذلك في إطار مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام برسالتها السامية لتوعية منسوبي الجهات الحكومية والأهلية ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والممتلكات العامة. وقد قامت الرئاسة بوضع تلك اللوحات في أماكن مناسبة داخل ديوان الرئاسة وفي جميع فروعها الثلاثة عشر. الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تأكيداً على محاربة الفساد بجميع صوره, واعتماد مبدأ النزاهة وسلامة الإجراءات.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية