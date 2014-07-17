هيئات الأمر بالمعروف تتعاون مع «نزاهة»

الرياض - مناحي الشيباني

شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في توزيع 230 لوحة إرشادية وتوعوية تحمل رسائل تحث على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. ويأتي ذلك في إطار مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام برسالتها السامية لتوعية منسوبي الجهات الحكومية والأهلية ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والممتلكات العامة. وقد قامت الرئاسة بوضع تلك اللوحات في أماكن مناسبة داخل ديوان الرئاسة وفي جميع فروعها الثلاثة عشر. الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تأكيداً على محاربة الفساد بجميع صوره, واعتماد مبدأ النزاهة وسلامة الإجراءات.