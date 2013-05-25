أخبار عاجلة

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"الحرية والعدالة" ترد على باسم يوسف بفيديو عن حملة "مرسي"

Google+ Print
"الحرية والعدالة" ترد على باسم يوسف بفيديو عن حملة "مرسي" "الحرية والعدالة" ترد على باسم يوسف بفيديو عن حملة "مرسي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 2 دقيقة

ردت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة عبر "فيس بوك"، على الإعلامي باسم يوسف، بعد أن أذاع في حلقة أمس من برنامج "البرنامج" لقطات تظهر بعض الوزراء من جماعة الإخوان وهم يرقصون عقب فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، فبثت الصفحة أحد الفيديوهات التي تُظهر كيف انتظر الجميع داخل الجماعة إعلان النتيجة من خلال المتابعة داخل المكاتب أو أداء الصلاة في جماعة.

وكتب القائمون على الصفحة "من الأرشيف، كواليس حملة الرئيس مرسي، والذي عرض باسم يوسف جزءا منه في حلقته الأخيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش