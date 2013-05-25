"الحرية والعدالة" ترد على باسم يوسف بفيديو عن حملة "مرسي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 2 دقيقة

ردت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة عبر "فيس بوك"، على الإعلامي باسم يوسف، بعد أن أذاع في حلقة أمس من برنامج "البرنامج" لقطات تظهر بعض الوزراء من جماعة الإخوان وهم يرقصون عقب فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، فبثت الصفحة أحد الفيديوهات التي تُظهر كيف انتظر الجميع داخل الجماعة إعلان النتيجة من خلال المتابعة داخل المكاتب أو أداء الصلاة في جماعة.

وكتب القائمون على الصفحة "من الأرشيف، فيديو كواليس حملة الرئيس مرسي، والذي عرض باسم يوسف جزءا منه في حلقته الأخيرة".