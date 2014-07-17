الشباب يطلب مهاجم ليفورنو الإيطالي

تقدم نادي الشباب السعودي بعرض إلى إدارة نادي ليفورنو الإيطالي لضم المهاجم البرازيلي باولو سيرجيو بيتانين "بالوينيو" مقابل خمسة ملايين يورو.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن الشباب ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات باولينيو مشيرة إلى فيرونا الإيطالي وساوثهامبتون الإنجليزي أبديا رغبتهما في ضم اللاعب.

وتشير الصحيفة إلى أن باولينيو قد يفضل الشباب على فيرونا بسبب عدم رغبته في اللعب بدوري الدرجة الثانية الإيطالية كما أن اللاعب يريد خوض تجربة خارج إيطاليا في الموسم المقبل وهو ما يعزز فرص الشباب الذي سيقدم للاعب امتيازات لن يحصل عليها إذا انتقل لسواثهامبتون بحسب ما ذكرته الصحيفة الإيطالية.

يذكر أن باولينيو بدأ مشواره في الدوري الإيطالي في عام 2005 مع ليفورنو قبل أن ينتقل إلى فريقي جروسيتو ثم سورينتو الإيطاليين على سبيل الإعارة، وعاد باولينيو بعد ذلك إلى ليفورنو في عام 2010.

وشارك باولينيو في 180 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى والثانية سجل خلالهم 56 هدفا وصنع 32 آخرين، كما مثل باولينيو منتخب الشباب البرازيلي في 12 مباراة.