البرازيل تلغي 900 مليون دولار من الديون الإفريقية

كتب : ا ف ب منذ 2 دقيقة

أعلنت البرازيل، اليوم، أنها تعتزم إلغاء 900 مليون دولار (700 مليون يورو) من ديون 12 دولة إفريقية في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ثوماس ترومان، للصحفيين، على هامش الاحتفالات بالذكرى الخمسين لقيام منظمة الوحدة الإفريقية، إن إقامة علاقات خاصة بين إفريقيا والبرازيل هو أمر استراتيجي في السياسة الخارجية البرازيلية.

وتزور الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، أديس أبابا حاليا للمشاركة في الاحتفالات، وهذه ثالث زيارة تقوم بها إلى إفريقيا خلال ثلاثة أشهر.

ومن بين الدول الـ12 التي ألغت البرازيل ديونها، الكونغو برازيفيل (352 مليونا) وتنزانيا (237 مليونا).