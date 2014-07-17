“اتحاد المرأة الفلسطينية”: كل أسر فلسطين عانت من سجون “الاحتلال”.. وما يجري على الساحة العربية “مؤامرة”

قالت رئيسة الاتحاد للمرأة الفلسطينية في مصر عبلة الدجاني :” إن كل الأسر داخل فلسطين، عانت من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن الشعب الفلسطيني، وتحديداً من فئة الشباب، لديه إرادة “قوية” لتحرير فلسطين، رغم ما تقوم به إسرائيل من تهجير الشعب من منازلهم، وتدميرها ” .

وأضافت الدجاني في حوار لها ببرنامج “نساء في السياسة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء أمس :” أن ما يَجري الآن على الساحة العربية، تُعد مؤامرة على هذه الشعوب ” .

وتابعت الدجاني :” أن فلسطين لديها مع الاحتلال الإسرائيلي، ستة معابر، وتأتي من خلالها السلع الفاسدة إلى الشعب الفلسطيني، التي ينتج عنها مرض السرطان، لافتة إلى الشباب الفلسطيني المقيم في دولته، يحمل القضية الفلسطينية، ويهتم بها، لأنه رأى ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد شعبه، بعكس الشباب الفلسطيني غير المقيم في بلدته ” .

وأوضحت الدجاني :” أن تشكيل الحوكمة الفلسطينية الأخيرة يُعتبر جيداً، لأن معظم أعضائها مستقلين، لا ينتمون إلى حركات وفصائل سياسية، مشيرة إلى أن الرئيس محمود أبوعباس، أكد أكثر من مرة عن أنه سيتنازل عن السلطة ” .

وحول حركة حماس، أكدت الدجاني أن حماس قامت بأدوار ضد الدولة المصرية، على الرغم من أن مصر كان لها دوراً كبيراً في تحقيق الاتفاق بين حركتي فتح، وحماس، مشيرة إلى أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، منح الجنسية المصرية لبعض عناصر “حماس”.