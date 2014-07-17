محكمة سويدية تثبت مذكرة اعتقال مؤسس “ويكيليكس”

أصدرت محكمة سويدية قرارا بتثبيت مذكرة اعتقال جوليان أسانج، مؤسس موقع التسريبات الشهير “ويكيليكس”، لاتهامه باعتداء جنسي.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الليلة عن القاضية لينا إيجلين قولها :”الكل في الكل، أجرت محكمة المقاطعة تقييما بأن مذكرة التوقيف تعويض عن التعدي والآثار السلبية وترتب عليها هذا الإجراء بحق جوليان أسانج، مضيفة :”يجب أن يظل مطلوبا للاعتقال حتى في غيابه.”

ووافقت المحكمة في استوكهولم على طلب المدعي العام بالإبقاء على مذكرة التوقيف. وقال محامو أسانج إنهم سيستأنفون الحكم الذي أصدرته محكمة المقاطعة.

وكانت المحكمة السويدية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق مؤسس موقع “ويكيليكس” في نهاية عام 2010، بعد أن اتهمته سيدتان سويديتان بالاعتداء عليهما جنسيا.

ونفي أسانج كل الاتهامات الموجهة إليه، وقرر اللجوء في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن، خلال العامين الماضيين لتجنب تسليمه من بريطانيا ليواجه القضاء السويدي. وقال أسانج إنه يخشى، إذا ما أرسل للسويد أن يواجه اتهامات في الولايات المتحدة حول تسريب وثائق سرية حكومية.

وكانت حكومة الإكوادور قد منحت أسانج حق اللجوء السياسي في سفارتها، عقب رفض المحكمة العليا في بريطانيا إعادة فتح طلب الاستئناف الذي تقدم به حول تسليمه.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت الجندي تشيلسي مانينغ، المعروف رسميا باسم برادلي مانينغ، بالسجن 35 عاما في سجن بالولايات المتحدة لتمرير وثائق سرية لـ ويكيليكس.

أ ش أ