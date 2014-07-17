بالصور ..أعضاء الائتلافات يرددون هتافات معادية للهجوم الصهيوني على الشعب الفلسطيني‎

نظمت القوى الثورية مؤتمر صحفى لدعم القضية الفلسطنية فى حربها على العدو الصهيونى و تيسير قافلة مساعدات تضم الأدوية و المستلزامات الطبية التى يحتاجها القطاع .

فيما حضر المؤتمر العديد من القوى الثورية و الشخصيات السياسية من بينهم الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية , الأستاذ خالد على مؤسيس حزب عيش و حرية و المرشح الرئاسى السابق و الناشط السياسى زيزو عبده عضو حركة شباب 6 إبريل و جبهة طريق الثورة و الناشط السياسى هيثم محمدين منسق الأشتراكيين الثوريين و عضو جبهة طريق الثورة .

و قال الدكتور عمرو حمزاوى : رسلتي للشعب الفلطيني في جميع المناطق الفسلطينية الصامد على ضد الهمجية الاسرائيليو الصامد على التخاذل الشعبي المصري، و نحن لا علاقة لنا كشعب مصري بما يقدمه الاعلام المصري و التخاذل المصري للشعب الفلطيني،و ان اوان لانتفاضة ثالثة ضد استباحة دماء المصريين و ينتهي بالتفاوض و لا يجني العرب سوى دماء الفلسطينيين و العرب.

و ان هناك رسالة توجه للسلطات المصرية بضرورة فتح المعابر و ان اغلاقه امام العرب هو ما يخالف القانون الدولي الانساني و يجب رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، و هذا لا يمكن ان يسكت عليه صاحب ضمير و هذه الرسالة موجهة اى اصحاب الضمائر في السلطات المصرية، و الكف الحديث بالشجب و التنديد و يجب الفعل على ارض الواقع.

ردد عدد من أعضاء الأحزاب و الائتلافات الثورية و السياسية الموجودة في مؤتمر القوى السياسية لدعم الفلسطينية و التنديد بالمبادرة التي قدمها السلطات المصرية و منها ” قتلوا اخوية بالاتفاق لما قفلوا الانفاق ” .

كما تم عرض فيلم تسجيلي للتلفزيون الفلسطيني يشكر فيه كل من قام بتقديم العون من الشعوب العربية و عرض خلاله لق\ات من العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

المراسلين : عمر عبدالناصر , شمس الدين مرتضى