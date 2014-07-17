28 راعيا = 150 مليون استرليني سنوياً لمانشستر يونايتد

بتوقيعه عقد رعاية مع شركة أديداس للملابس الرياضية مقابل رقم قياسي بلغ 750 مليون جنيه استرليني في عشر سنوات، أصبح مانشستر يونايتد الانجليزي أعلى نادي في العالم يحصل على عوائد من قيمة عقود الرعاية السنوية للفريق.

أديداس سترعى قميص يونايتد إعتباراً من موسم 2015-2016 مقابل 75 مليون جنيه استرليني في العام وبعقد يمتد لعشر سنوات، وهو رقم يتجاوز ضعف الرقم القياسي السابق والذي يملكه ريال مدريد الإسباني والذي يحصل سنوياً على 31 ميون جنيه استرليني من الشركة الألمانية مقابل رعاية الفريق.

وسبق لمانشستر يونايتد توقيع عقد رعاية جديد مع شركة شيفروليه التي ستضع إعلانها على قميص الفريق مقابل 51 مليون جنيه استرليني في الموسم ولمدة سبع مواسم مقبلة، بالإضفة لمبلغ 17 مليون جنيه استرليني سنوياً من الراعي السابق شركة AON التي ستقوم بوضع شعارها على قمصان التدريب الخاصة بالفريق.

مجموع هذه العقود أوصلت مانشستر يونايتد لمبلغ 143 مليون جنيه استرليني سنوياً وهو رقم قياسي، يضاف إليه مبالغ أخرى تتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه استرليني سنوياً لكل شركة من بقية رعاة الفريق والذين يبلغون 28 راعياً.

ويأتي منهم على سبيل المثال شركة BWIN التي ترعى حقوق المراهنات الخاصة بالفريق مقابل 2.4 مليون جنيه استرليني في العام، ومجموعة من شركات المشروبات الروحية والأنظمة الطبية وأنظمة الاتصالات.

كما يملك يونايتد مجموعة من الرعاة في مناطق محددة مثل شركة الاتصالات السعودية والتي تعد راعي الفريق في المملكة العربية السعودية، وشركة VIVA للاتصالات التي ترعى الفريق في البحرين والكويت، وشركة أبولو للإطارات والتي تعد الراعي الرسمي في الهند، وشركة Globacom للاتصالات التي ترعى يونايتد في نيجيريا وغانا وبنين.