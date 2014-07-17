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الهلال يسحق دينامو كييف وديا

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الهلال يسحق دينامو كييف وديا الهلال يسحق دينامو كييف وديا

سحق نادي الهلال السعودي نظيره دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد ضمن المباراة التي أقيمت خلال استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

افتتح محمد الشلهوب أهداف الهلال في الدقيقة 18 من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، وأضاف ياسر القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ضربة رأسية، واختتم تياجو نيفيز أهداف اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 89 من ضربة حرة بعيدة المدى استغل خلالها تقدم الحارس عن مرماه.

ويستعد الهلال للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامف الذي تولى المهمة خلفا للسعودي سامي الجابر بعد فشله في التتويج بأي بطولة خلال الموسم المنصرم وهي المرة الأولى التي يخرج فيها الهلال خالي الوفاض من الألقاب منذ ستة مواسم.

وتعلق جماهير الهلال أملا كبيرا على ريجيكامف الذي قاد ستيوا بوخارست الروماني خلال الموسم الماضي للفوز ببطولة الدوري قبل أن يخسر بطولة الكأس بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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