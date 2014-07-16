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انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولى ” العريش – رفح ” دون اصابات .. وتدمير 25 بؤرة ارهابية

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انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولى ” العريش – رفح ” دون اصابات .. وتدمير 25 بؤرة ارهابية انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولى ” العريش – رفح ” دون اصابات .. وتدمير 25 بؤرة ارهابية

أرشيفية

اكد مصدر امنى بشمال سيناء أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الأربعاء، في رتل عسكري بقرية الوفاق بمدينة رفح .

وقال المصدر :” إن الرتل العسكري قد تجاوز محيط الانفجار دون وقوع إصابات، وتم تمشيط المنطقة عقب الانفجار بحثًا عن مسلحين أو آية عبوات ناسفة أخرى ” .

وشنت القوات المسلحة حملة عسكرية، دمرت فيها القوات 5 منازل و20 عشة كما دمرت قوات حرس الحدود نفقين للتهريب علي حدود غزة .

وأضاف المصدر :” أن قوات الشرطة بمدينة العريش تمكنت اليوم من ضبط أحد العناصر التكفيرية ويدعي ” محمود م أ 30 عاماً ” متهم بالتحريض على استهداف قوات الشرطة والجيش، كما تمكنت القوات من ضبط دانة هاون كانت ملقاة بالقرب من الطريق الاسفلتي علي مدخل مدينة العريش وتم نقلها لمكان آمن .

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