مُدرب المنتخب الكولومبي يختار ساعة Bulgari

شوهد مُدرّب المنتخب الكولومبي لكرة القدم "خوسيه بيكرمان" Jose Pekerman، وهو يرتدي ساعة "ألومينيوم" Alluminium الأنيقة من "بولغاري" والمصنوعة في سويسرا، وذلك خلال إشرافه على المُبارة التي جمعت بين كولومبيا وكوت دي فوار، ضمن كأس العالم الذي أُقيم مؤخراً في البرازيل.

وتتميّز ساعة "ألومينيوم" Alluminium من "بولغاري" Bulgari بتصميمها الشبابي والأنيق، الذي يرضي جميع الرجال على اختلاف أذواقهم. وهي مصنوعة من الكاوتشوك المطاط، والألومنيوم، ومن ألياف الكربون، وتتميز بحركة أوتوماتيكية، وهي مقاومة للماء.