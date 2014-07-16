أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدا..غاليه بن على تغنى فى درب1718

Google+ Print
غدا..غاليه بن على تغنى فى درب1718 غدا..غاليه بن على تغنى فى درب1718

تحيى المطربة التونسيه غاليه بن على الحفل المقام فى درب1718،وذلك فى التاسعه ونصف مساء غدا الخميس17يوليو.

 غالية شاركت مؤخرا بحفل الموسيقار فتحى سلامه على المسرح المكشوف بدار الأوبرا ،وأهدت شهداء غزة أغنية «رسيني مين اللي راح”

 يذكر ان  غالية سجلت ألبومها الأول هريسة البرية في العام 2000 مع فرقة تمنا. وفي العام ,2001 ،وقامت بتأسيس مشروع كيفاش أنت، وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. وفي شتاء العام ,2007 قامت بتسجيل ألبوم البلنا بناء على طلب من راديو بلجيكا الوطني كلارا، مع العازف الفلندني الشهير بيرت كورنيلز. وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.

وفي سبتمبر2008 حصلت غالية على جائزة الموسيقى العالمية، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة نحن نسمع لأفضل أغنية موسيقية في العالم. ولعبت غالية دور مريم في فيلم موسم الذكور للمنتجة التونسية مفيدة تياتلي في العام .1999 كما لعبت في العام 2001 دور راقصة في فيلم سوينغ للمخرج توني جاتليف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا