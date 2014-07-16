أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

موقع إلكتروني جديد ينشر البيانات المحذوفة من جوجل

Google+ Print
موقع إلكتروني جديد ينشر البيانات المحذوفة من جوجل موقع إلكتروني جديد ينشر البيانات المحذوفة من جوجل

google

أطلق مطور شبكات أمريكي موقعا الكترونيا جديدا لنشر البيانات التي حذفها موقع غوغل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتمكين الأشخاص من حذف الروابط المتعلقة ببياناتهم الشخصية من نتائج محركات البحث.

ويزعم الموقع الجديد(Hidden From Google) أن لديه “مئات” من المعلومات السرية عن مستخدميه.

وأضاف موقع بي بي سي أنه بمجرد البحث عن بعض المواد المدرجة على موقع “غوغل” في أوروبا تظهر روابط على موقع (Hidden From Google) بحكم ذكر تلك البيانات على الموقع الجديد.

ووصف نشطاء قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه هجوم على حرية التعبير.

وقال آفاق طارق، الذي أطلق الموقع الجديد في يونيو الماضي، إنه كان يفكر في البداية في إطلاق موقع لاختبار بعض البرامج، لكنه أدرك بعد إثارة قضية “الحق في النسيان” أنه لا توجد قائمة بالروابط التي تم حذفها من نتائج محركات البحث.

وأضاف: “لم تحذف البيانات بصورة نهائية، لكنها تستبعد فقط من محرك البحث غوغل في أوروبا، في حين يمكن رؤيتها على موقع غوغل في الولايات المتحدة”.

وقال طارق إنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن هذه المسألة بشكل عام، غير أن إدراج البيانات المحذوفة على موقع (Hidden From Google) يثير إمكانية حدوث “تأثير سترايسند”، وهو مصطلح يشير إلى أن محاولة منع موضوع معين يؤدي إلى تأثير عكسي ويجذب مزيدا من الانتباه.

وظهر هذا المصطلح بعد محاولة المطربة باربرا سترايسند منع تداول صور لمنزلها، وهو ما جذب مزيدا من الاهتمام بتلك الصور.

وأثيرت قضية حذف البيانات الشخصية من محركات البحث بسبب رجل إسباني يدعى كوستيجا غونزاليس نشر اسمه عام 1998 بصفته مالك عقار سيعرض في مزاد علني لتسديد ديونه.

واستمرت الروابط المتعلقة بهذه المعلومات تظهر عند البحث عن اسمه بعد ذلك بسنوات، قبل أن تأمر محكمة العدل الأوروبية بحذف تلك البيانات من على محركات البحث.

وأعطت محكمة العدل الأوروبية الأشخاص الحق في تقديم طلب لحذف البيانات الخاصة بهم من على محركات البحث إذا تضمن ذلك أسمائهم أو “معلومات غير ملائمة أو غير ذي صلة أو لم تعد ذات جدوى أو حساسة” عنهم.

وقال بيتر بارون، المتحدث باسم غوغل، إن الشركة تلقت 70,000 طلبا لحذف بيانات منذ صدور الحكم في مايو/آيار من هذا العام، مضيفا أن الشركة تتلقي الآن 1000 طلب في اليوم الواحد.

وأشار بارون إلى أن الحكم يعني “انتصار الحق في الخصوصية على حرية التعبير”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا