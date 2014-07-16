نتنياهو يتعهد بمواصلة ضرب حماس..ووزير الدفاع : الحركة تستخدم سكان غزة دروعاً

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل إدارة دفة المعركة الحالية إلى حين تحقيق الهدف، متعهداً باستخدام كل القوة اللازمة لإعادة الهدوء.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” مساء اليوم الأربعاء، عن “نتنياهو” خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية في جنوب إسرائيل، قوله إن الجيش وجهاز الأمن العام حققا إنجازات كثيرة ابتداء باستهداف مخربين “على حد وصفه ” وانتهاء بالدفاع عن مواطني إسرائيل.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، إن قادة حركة “حماس” يتسترون تحت الأرض ويستخدمون سكان غزة بينهم “نساء وأطفال” دروعاً بشرية،.

وتعهد “نتنياهو” بأن يواصل الجيش الإسرائيلي ضرب حركة “حماس” بقوة إلى حين استتباب الهدوء.

أ ش أ