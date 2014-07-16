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سموحة في مهمة الكأس رقم 12 للإسكندرية

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سموحة في مهمة الكأس رقم 12 للإسكندرية سموحة في مهمة الكأس رقم 12 للإسكندرية

كأس مصر.. البطولة الأقدم عربيا وإفريقيا تدخل نسختها رقم 82 المرحلة الأخيرة يوم السبت المقبل بمواجهة فريقي الزمالك وسموحة على استاد القاهرة.

الإسكندرية بممثل جديد في النهائي وهن سموحة تسعى للفوز باللقب رقم 11 لها في بطولة الكأس.

الإسكندرية هي ثاني المدن في الفوز ببطولة الكأس برصيد 11 لقب خلف القاهرة المتصدرة دون منافسة بـ66 لقب يمتلك الأهلي والزمالك منهم 55 فيما يمتلك الترسانة 6 ألقاب وإنبي 2 والمقاولون 3.

فريق الاتحاد السكندري والذي يعد أقوى ممثل للثغر في البطولات المصرية يمتلك أكثر من 50% من ألقابها في بطولة الكأس بـ6 ألقاب آخرها كان عام 1976.

حرس الحدود منح الإسكندرية لقبين إضافيين متتاليين عامي 2009 و2010 فيما يمتلك الأوليمبي لقبين أيضا بينما يمتلك فريق الترام لقبا وحيدا في الثلاثينات.

فهل يكون سموحة آخر وأحدث المتوجين بلقب كأس مصر في النهائي الأول الذي يخوضه؟

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