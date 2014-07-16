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رغم عدم إعلان اتحاد الكرة .. الزمالك: نهائي الكأس في القاهرة بجمهور

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رغم عدم إعلان اتحاد الكرة .. الزمالك: نهائي الكأس في القاهرة بجمهور رغم عدم إعلان اتحاد الكرة .. الزمالك: نهائي الكأس في القاهرة بجمهور

أعلن نادي الزمالك رسميا عن إقامة نهائي كأس أمام سموحة على استاد القاهرة بحضور جمهور، ولكنه تراجع بعد ذلك بحذف الإعلان من صفحته الرسمية.

ويلتقي الزمالك مع سموحة مساء السبت في التاسعة والنصف مساء.

وكانت الاختيارات إما إقامتها في الإسكندرية، أو القاهرة ولكن يرغب مجلس إدارة النادي الأبيض حضور الجماهير.

وذكرت الصفحة الرسمية للزمالك على Facebook و Twitter أن النهائي سيقام رسميا بحضور جماهيري على استاد القاهرة مساء السبت.

ولكن بعد ساعات قام بحذف البيان عبر صفحتيه الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان سموحة قد أكد رغبته إقامة النهائي في القاهرة، بينما أراد مرتضى منصور أن يلعب في الإسكندرية.

وفي المقابل أعلن اتحاد الكرة المصري إقامة نهائي كأس مصر باستاد القاهرة مع الإشارة لبحث إمكانية حضور الجمهور وذلك في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني.

ويبحث اتحاد الكرة بحضور ممثله مع رئيس الناديين مرتضى منصور وفرج عامر في اجتماع مع وزير الداخلية خلال اليومين المقبلين إمكانية عودة الجماهير.

وابتعد الجمهور عن الملاعب المصرية منذ مواجهة الأهلي والصفاقسي في كأس السوبر الإفريقي.

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