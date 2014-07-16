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نهائي الكأس - قائمة الزمالك .. لا جديد

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نهائي الكأس - قائمة الزمالك .. لا جديد نهائي الكأس - قائمة الزمالك .. لا جديد

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة في نهائي الكأس باستاد القاهرة يوم السبت المقبل والتي لم تشهد جديدا.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم من كانوا في مواجهة وادي دجلة بنصف نهائي الكأس.

وصعد الزمالك ليواجه سموحة بتغلبه على دجلة بركلات الترجيح، بينما تأهل سموحة بإقصاء الأهلي.

وضمت القائمة 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمود حمدي

الدفاع: حمادة طلبة – صلاح سليمان – ياسر إبراهيم – حازم إمام – عمر جابر – محمد عبد الشافي

الوسط: أحمد توفيق – مؤمن زكريا – عمر إسماعيل يوسف – مصطفى فتحي - حسين خالد - طارق نور – سعد جمال - محمود خالد

الهجوم: يوسف أوباما – محمد عبد المجيد – محمد إبراهيم – أحمد علي – عرفة السيد

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